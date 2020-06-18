2020-06-18T09:58:34+03:00
Общество

Жители Удмуртии могут принять участие в международной акции «Свеча памяти»

Акция пройдет онлайн
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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22 июня жители Удмуртии могут присоединиться к акции «Свеча памяти». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса акция пройдет в онлайн-формате. Все желающие могут разместить фото или видео зажженной свечи в соцсетях с хэштэгом акции #Свечапамяти а также дополнить публикацию хэштегом, в соответствие с географическим расположением - #СвечаПамятиИжевск, - говорится в сообщении.

Напомним, каждый год накануне Дня памяти зажигают свечи в честь 27 млн погибших в Великой Отечественной войне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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