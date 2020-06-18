2020-06-18T13:57:32+03:00
Общество

Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей

Первую свою подушку мальчик делал на подарок родственнице
Мария Хафизова
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Фото: Анастасия ЯчменьковаФото: Анастасия Ячменькова
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У 9-летнего ижевчанина Глеба Лихачева не совсем обычное хобби – он вместе с бабушкой шьет подушки -«обнимушки» для онкобольных детей. «Комсомолка» пообщалась с бабушкой Глеба.

По ее словам, первая подушка была сшита на подарок родственнице, которая работает директором благотворительного фонда.

Фото: Анастасия Ячменькова

Фото: Анастасия Ячменькова

- У нее сразу возникла идея: шить такие подушки для тяжелобольных детей или тех, кто живет в детских домах, – рассказывает бабушка Глеба, Ольга. – Мы, не раздумывая, согласились! Шьем мы подушки в виде животных. Первую партию (5 штук) сделали, например, в виде сов. Эти подушки моя племянница уже отвезла детишкам с онкозаболеваниями. Говорит, что их счастью не было предела! Останавливать свое «производство» мы не планируем, ведь для нас это как хобби, а детям от таких подарков только радостнее на душе.

Мальчик уделяет своему хобби по несколько часов в день. Он сам подбирает ткани, цвета и пуговицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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