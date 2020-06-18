На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:25:00+03:00

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В Кировской области у деревни Дмитриевка на реке Вятка 16 июня утонула 17-летняя школьница из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по области.

- Родители девушки рассказали, что они живут в поселке Удмуртии, приехали на реку отдыхать со знакомыми. Детей переправили на лодке на остров посередине реки, потом лодка вернулась за взрослыми. В это время дети гуляли по песчаной косе. Школьница оступилась и попала в глубокую яму под водой, - говорится в сообщении.

Вчера на место выезжали водолазы, проверявшие дно Вятки, ориентировано местное население. Тело девушки до сих пор не найдено.

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ИСТОЧНИК KP.RU