Собака стала причиной смерти жителя Удмуртии

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:28:57+03:00

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В Удмуртии осудили местного жителя за жестокое избиение знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина выпивал со знакомым, позже он завел собаку в дом, при этом гость был недоволен этим и сказал, что зарежет собаку, если хозяин ее не выведет. В ходе ссоры обвиняемый избил гостя по лицу и телу, а после ударил несколько раз ножом в область шеи и лица. Потерпевший выбежал из дома, дошел до соседей, где скончался от кровопотери, - говорится в сообщении.

Осужденный признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU