Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом. Об этом сообщается в паблике «Стопкоронавирус.Удмуртия».
- Министр находится на полной самоизоляции, выполняет все рекомендации врачей. Пока болезнь протекает бессимптомно. Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус - результаты отрицательные, - говорится в сообщении.
Напомним, коронавирусом уже переболел глава региона Александр Бречалов и министр соцполитики Татьяна Чуракова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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