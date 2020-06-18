Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:28:13+03:00

На данный момент болезнь протекает без симптомов

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Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом. Об этом сообщается в паблике «Стопкоронавирус.Удмуртия».

- Министр находится на полной самоизоляции, выполняет все рекомендации врачей. Пока болезнь протекает бессимптомно. Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус - результаты отрицательные, - говорится в сообщении.

Напомним, коронавирусом уже переболел глава региона Александр Бречалов и министр соцполитики Татьяна Чуракова.

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ИСТОЧНИК KP.RU