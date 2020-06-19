Фонтан с эффектом тумана появится в Ижевске

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонтан с эффектом тумана появится на Центральной площади Ижевска. Работы будут проведены в рамках третьего этапа благоустройства, рассказал глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

- Фонтан сделают с эффектом тумана - вода будет распыляться в воздухе, что создаст хороший микроклимат и будет эффектно смотреться на фоне заката. Над фонтаном будет построена пергола, внутри которой горожане смогут отдохнуть, посидеть около воды, перекусить, - рассказал Александр Владимирович.

Работы проведут летом между ДК «Металлург» и кинотеатром «Россия» до конца эспланады по улице Горького.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей

Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

Что происходит за забором на Центральной площади Ижевска.В мае 2020 года стартовал ремонт третьей части Центральной площади города. Территория между кинотеатром Россия и Ижсталь уже огорожена забором. Сегодня нам разрешили пройти туда и узнать, какие работы идут сейчас, а также, как преобразится эта часть площади.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU