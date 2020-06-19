2020-06-19T09:00:53+03:00
Общество

Фонтан с эффектом тумана появится в Ижевске

Начался третий этап благоустройства Центральной площади
Анастасия Волкова
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ФОТО: Александр БречаловФОТО: Александр Бречалов
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Фонтан с эффектом тумана появится на Центральной площади Ижевска. Работы будут проведены в рамках третьего этапа благоустройства, рассказал глава региона Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

- Фонтан сделают с эффектом тумана - вода будет распыляться в воздухе, что создаст хороший микроклимат и будет эффектно смотреться на фоне заката. Над фонтаном будет построена пергола, внутри которой горожане смогут отдохнуть, посидеть около воды, перекусить, - рассказал Александр Владимирович.

Работы проведут летом между ДК «Металлург» и кинотеатром «Россия» до конца эспланады по улице Горького.

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Что происходит за забором на Центральной площади Ижевска.В мае 2020 года стартовал ремонт третьей части Центральной площади города. Территория между кинотеатром Россия и Ижсталь уже огорожена забором. Сегодня нам разрешили пройти туда и узнать, какие работы идут сейчас, а также, как преобразится эта часть площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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