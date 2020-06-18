Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
В Удмуртии на 22 километре автодороги «Ижевск – Воткинск» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 44-летний водитель машины «Хенде» сбил пешехода, 45-летнего мужчину, который по предварительным данным шел по краю дороги в попутном направлении. На его одежде не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту происшествия ведется расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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