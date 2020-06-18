2020-06-18T13:01:04+03:00
Происшествия

Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 17 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии на 22 километре автодороги «ИжевскВоткинск» Завьяловского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летний водитель машины «Хенде» сбил пешехода, 45-летнего мужчину, который по предварительным данным шел по краю дороги в попутном направлении. На его одежде не было световозвращающих элементов, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. По факту происшествия ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики». "Комсомолка" пообщалась с актерами и узнала подробности съемок.

- Ижевчанина осудили за изнасилование незнакомой женщины.

- Жители Удмуртии могут принять участие в международной акции «Свеча памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайская в Ижевске появится светофор
За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины
Бизнес в Удмуртии может получить дополнительные налоговые льготы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей
На «Ижстали» об охране труда рассказали языком плаката
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом
Двое ижевчан снялись в популярном сериале «Чики»
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Ижевчанина осудили за изнасилование незнакомой женщины
Жители Удмуртии могут принять участие в международной акции «Свеча памяти»
Полицейские задержали семейную пару по подозрению в сбыте наркотиков
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июня 2020 года: 20 новых зараженных и один летальный случай
Ижевчанка лишилась почти 340 тысяч рублей, поверив мошенникам
15-летний подросток чуть не утонул на реке в Удмуртии
При проверке ремонтируемой дороги в Удмуртии у рабочей комиссии появились замечания
«Наливайки» в Удмуртии больше не смогут продавать алкоголь
По итогам опроса удаленную работу планируют продолжать 74% российских компаний
Суд в Удмуртии вынес приговор учителю, который развращал малолетних, убил и обокрал знакомую
Контроль температуры и индивидуальные ручки: как обеспечат безопасность избирателей в период общероссийского голосования в Удмуртии?
Будет ли застройка пустыря на проезде Чапаева в Ижевске?
Массовую гибель рыбы зафиксировали в одной из рек Удмуртии
Медикам в Удмуртии выплатили стимулирующие после вмешательства прокуратуры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«Ростелеком» охватил оптикой учебные и дошкольные учреждения Воткинска
52-летнего жителя Удмуртии обвиняют в покушении на изнасилование