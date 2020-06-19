19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске будет работать только вечером
В Ижевске 19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади заработает только вечером. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- В течение дня на объекте будут проводиться профилактические работы, - говорится в сообщении.
Вечером фонтан будет работать по режиму:
20:00-20:15 - Музыкальный режим (светомузыкальное шоу),
20:16-20:29 - Динамический режим,
20:30-20:45 - Музыкальный режим,
20:46-21:15 - Динамический режим,
21:16-21:29 - Динамический и детский режимы,
21:30-21:45 - Музыкальный режим,
21:46-21:59 - Динамический режим,
22:00 - Завершение работы фонтана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Фонтан с эффектом тумана появится в Ижевске.
- Опубликован график работы светомузыкального фонтана в Ижевске.
Светомузыкальное представление на Центральной площади Ижевска.Стал известен официальный график работы светомузыкального фонтана. Услышать шум воды и произведения Чайковского можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Сегодня мы покажем одно из вечерних светомузыкальных представлений
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»