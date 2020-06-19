2020-06-19T11:09:05+03:00
Общество

19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске будет работать только вечером

На объекте будут проводиться профилактические работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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В Ижевске 19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади заработает только вечером. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В течение дня на объекте будут проводиться профилактические работы, - говорится в сообщении.

Вечером фонтан будет работать по режиму:

20:00-20:15 - Музыкальный режим (светомузыкальное шоу),

20:16-20:29 - Динамический режим,

20:30-20:45 - Музыкальный режим,

20:46-21:15 - Динамический режим,

21:16-21:29 - Динамический и детский режимы,

21:30-21:45 - Музыкальный режим,

21:46-21:59 - Динамический режим,

22:00 - Завершение работы фонтана.

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Светомузыкальное представление на Центральной площади Ижевска.Стал известен официальный график работы светомузыкального фонтана. Услышать шум воды и произведения Чайковского можно ежедневно с 10:00 до 22:00. Сегодня мы покажем одно из вечерних светомузыкальных представлений

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ИСТОЧНИК KP.RU

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