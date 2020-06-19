Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:51:27+03:00

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Детской поликлинике в Сарапуле (Удмуртия) спонсоры подарили термометры, из-за нехватки которых на днях там образовалась огромная очередь. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

- На данный момент два бесконтактных термометра в поликлинике уже появились – их подарили спонсоры, - сообщили в пресс-службе. - Инцидент произошел по той причине, что пациенты забыли о днях приема. Понедельник является днем приема больных детей, вторник – днем приема здоровых детей.

При входе в больницу четыре сотрудника измеряли температуру градусниками, фиксировали данные посетителей в анкетах и журналах и дезинфицировали градусники после каждого посетителя.

Также в ведомстве сообщили, что бесконтактных термометров в поликлинике не было, но в достаточном количестве имелись электронные градусники, что не противоречит указаниям Роспотребнадзора.

- В связи с высокой востребованностью бесконтактных дистанционных термометров закупку не могли оформить с марта 2020 года. В ближайшие 5-7 дней планируется поставка 20 дистанционных термометров в медицинское учреждение - детская поликлиника будет обеспечена прибором в первую очередь, - сообщает «Комсомолке».

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ИСТОЧНИК KP.RU