2020-06-20T08:33:57+03:00
Общество

Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей

Данные приводит Роспотребнадзор
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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С начала сезона в Удмуртии от укусов клещей пострадали 10 354 человек. В их числе дети – 2058 пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Ижевске – 5580. Второе место – у Воткинска с 609 случаями. В пятерку также входят Можгинский (486 случаев), Игринский (228 случаев) и Шарканский (213 случаев) районы.

На наличие возбудителя клещевого энцефалита исследовали 7280 клещей. Положительными оказались 206 особей. 5487 кровососов проверили на наличие боррелиоза. Он подтвердился у 2275 особей.

Отметим, что в 2020 году против энцефалита были привиты более 46 тысяч человек. Из них более половины – дети до 14 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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