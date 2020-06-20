Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось
Порядок курсирования пригородного поезда Нижнекамск-Ижевск изменится с 20 июня по 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
- Расписание пригородного поезда № 6751/6752 меняется в связи с изменением расписания движения пассажирских поездов во время ремонтных работ на перегонах Московской и Горьковской железной дороги, — объяснили в сообщении.
Так, до станции Иж-Бобья электричка будет следовать без изменений – поезд прибудет в 10.02. В Агрызе электричка остановится в 10.20 — 10.22, а далее проедет по действующему расписанию.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»