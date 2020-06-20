Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:31:29+03:00

Это связано с ремонтными работами на перегонах

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Порядок курсирования пригородного поезда Нижнекамск-Ижевск изменится с 20 июня по 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

- Расписание пригородного поезда № 6751/6752 меняется в связи с изменением расписания движения пассажирских поездов во время ремонтных работ на перегонах Московской и Горьковской железной дороги, — объяснили в сообщении.

Так, до станции Иж-Бобья электричка будет следовать без изменений – поезд прибудет в 10.02. В Агрызе электричка остановится в 10.20 — 10.22, а далее проедет по действующему расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU