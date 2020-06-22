2020-06-22T11:33:47+03:00
Общество

Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове в Удмуртии

Мужчине помогли выбраться спасатели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: поисково-спасательная служба УдмуртииФото: поисково-спасательная служба Удмуртии
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Спасателям Удмуртии поступило сообщение, что на реке Белая, на острове «Чертова гора» находится один мужчина и не может сам выбраться. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Спасатели связались с мужчиной, оказалось, он с друзьями-рыбаками приехал на реку утром 21 июня, после этого они на катере спустились на остров. Днем между мужчинами произошла ссора, друзья сели в катер и уехали, оставив мужчину одного, - говорится в сообщении.

Когда горе-рыбак понял, что за ним не вернутся, то позвонил в ЕДДС. Мужчину обнаружили уже ночью и транспортировали до деревни Усть-Бельск, где стояла его машина. Оттуда он самостоятельно уехал в город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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