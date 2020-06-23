Один человек получил травмы в результате падения автокрана на крыльце ДК «Интеграл» в Ижевске
Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что на крыльце ДК «Интеграл» упал автокран. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, в результате падения крана пострадал мужчина 30 лет, его отвезли в 1 РКБ.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
На данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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