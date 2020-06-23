Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:20:10+03:00

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На улице Пастухова в Ижевске начался ремонт дороги. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».

- Работы пройдут на участке от улицы Свердлова до улицы Удмуртская – более 1,7 км. На данный момент уже выполнено фрезерование участков от Удмуртской до Коммунаров и от Коммунаров до Пушкинской. Сейчас специалисты убирают старый асфальт на участке улицы Пастухова – от Пушкинской до Красноармейской. Далее уложат асфальт в два слоя, обновят тротуары, пешеходные переходы сделают с занижением бортового камня, - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать на участке скоростной режим и следовать установленным дорожным знакам.

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ИСТОЧНИК KP.RU