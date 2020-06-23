2020-06-23T11:20:10+03:00
Общество

Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске

Протяженность ремонтируемого участка более 1,7 км
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Дороги УдмуртииФото: Дороги Удмуртии
Изменить размер текста:

На улице Пастухова в Ижевске начался ремонт дороги. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» во «ВКонтакте».

- Работы пройдут на участке от улицы Свердлова до улицы Удмуртская – более 1,7 км. На данный момент уже выполнено фрезерование участков от Удмуртской до Коммунаров и от Коммунаров до Пушкинской. Сейчас специалисты убирают старый асфальт на участке улицы Пастухова – от Пушкинской до Красноармейской. Далее уложат асфальт в два слоя, обновят тротуары, пешеходные переходы сделают с занижением бортового камня, - говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать на участке скоростной режим и следовать установленным дорожным знакам.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Депутаты Госсовета приняли законопроект о полном запрете продажи никотиновых смесей.

- На крыльце ДК "Интеграл" в Ижевске упал автокран. Есть пострадавшие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии
Ремонт на улице Пастухова начался в Ижевске
На сессии Госсовета в Удмуртии депутаты приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей
Один человек получил травмы в результате падения автокрана на крыльце ДК «Интеграл» в Ижевске
Подрядчика, занимавшегося строительством крыши рынка, обломками которой убило жителя Удмуртии, осудят
На утро 23 июня в Удмуртии выявили 22 случая заражения коронавирусом
Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя
Медработников из Удмуртии наградили госнаградой по указу президента России
Роспотребнадзор по Удмуртии поделился рекомендациями, как защитить ребенка от коронавируса
Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии
Проваливающийся пол и заброшенная территория: будут ли реставрировать дачу фабриканта Петрова в Ижевске?
«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию
В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей
Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду
В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход
Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого