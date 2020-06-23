2020-06-23T12:04:23+03:00
Политика

На сессии Госсовета в Удмуртии депутаты приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей

За принятие законопроекта проголосовало 47 депутатов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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На очередной сессии Госсовета Удмуртии депутаты в первом чтении приняли законопроект о полном запрете продажи бестабачных никотиновых смесей. Закон вступит в силу 1 августа 2020 года.

Ранее обсуждалось, что запрет не будет действовать с 8 до 9 утра. Но до принятия законопроекта поступили правки, которые в итоге согласовали.

- Учитывая существенный вред, который наносит здоровью потребление бестабачных никотиновых смесей, мы предлагаем не ограничивать их продажу, как это обсуждалось ранее, а ввести полный запрет оптовой и розничной продажи никотиновых смесей на территории, - отметила первый зампредседателя Госсовета, руководитель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова.

Поддержало законопроект 47 депутатов, один воздержался.

Напомним, за продажу бестабачных никотиновых смесей нарушителей ждет штраф (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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