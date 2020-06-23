Власти: «Новый тариф на горячую воду для 104 домов Ижевска установят с 2021 года»

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:42:54+03:00

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«Комсомолка» писала о 100 домах, которые уже полгода не получают платежки за горячую воду. Оказалось, что коммуникации передали от «Удмуртских коммунальных систем» (УКС) в МУП «СпДУ».

Теперь управляющая компания будет выступать ресурсоснабжающей организацией для этих домов. Однако тариф на горячую воду не утвердили, поэтому жильцам уже полгода не приходят платежки. Власти прокомментировали, как дальше будет развиваться ситуация.

- Министерство строительства и ЖКХ Удмуртии сможет установить тарифы только с 2021 года. МУП «СпДУ» будет предъявлять плату исходя из фактических затрат, но не выше ранее применяемого тарифа, - прокомментировали нам в пресс-службе администрации Ижевска.

Там добавили, что МУП «СпДУ» передали часть объектов, которые не вошли в концессионное соглашение УКСа. Но сделали это уже после того, как утвердили тариф на 2020 год. Тариф на горячую воду с 1 июля 2020 года составит 141,94 рубля.

При этом в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии в ответ на запрос редакции заявили, что ведомство не имеет права устанавливать тарифы.

- Предельные уровни тарифов вводятся в действие с начала очередного года на один год. Но это не распространяется на решения органов регулирования об установлении тарифов для организаций, которые приобрели централизованные объекты горячего водоснабжения. Объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения переданы МУП «СпДУ» с 28 декабря 2019 года. Учитывая вышеизложенное, у органа регулирования отсутствуют правовые основания для установления тарифов в сфере горячего водоснабжения на 2020 год для МУП «СпДУ», - ответили в министерстве.

Кстати, ранее в комментариях к материалу IZHLIFE/КП руководитель МУП «СпДУ» Сергей Сысоев сообщал, что извещения об оплате жильцы получат в июне.

- Стоимость кубического метра не будет превышать стоимости предыдущей ресурсоснабжающей организации. Мы понимаем что нагрузка для жителей значительная по этому для оплаты будет предоставлен льготный период. Все подробности будут описаны в Требовании на оплату, которое получат горожане, - заявил Сергей Сысоев.

По сообщениям жильцов на 22 июня, извещения не поступали. IZHLIFE/КП следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU