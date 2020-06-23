Пенсионерка из Удмуртии перевела мошенникам 70 тысяч рублей, поверив, что ее сын попал в ДТП

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:29:56+03:00

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В полицию Удмуртии обратилась 88-летняя местная жительница с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что ночью ей позвонил неизвестный и, не представившись, сообщил, что ее сын попал в ДТП, сбил человека и для урегулирования ситуации нужно срочно перевести деньги. Позже к дому потерпевшей подъехала машина, вместе с водителем потерпевшая поехала к ближайшему банкомату и перевела на чужой счет 70 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Утром женщине позвонил сын, тогда она поняла, что стала жертвой мошенников. На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии обращается к гражданам: если вам поступают аналогичные звонки от незнакомцев, помните - это мошенники! Прежде чем вступать с ними в диалог, дозвонитесь до родственника, о котором идет речь. Как правило, злоумышленники «играют» на чувствах людей, сообщая о неприятностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU