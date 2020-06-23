Более половины россиян хотели бы получить новое образование

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:31:09+03:00

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68% россиян хотели бы получить новое образование. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру».

Так, 46% опрошенных заявили, что хотят учиться, чтобы освоить новую профессию, а 22% - чтобы усовершенствовать уже имеющиеся рабочие навыки. При этом из тех, кто готов пойти учиться, только 17% хотят на очное, остальные на заочное отделение.

Были и те, кто отметил, что их не интересует получение нового образования – 20%, а 12% опрошенных сказали, что уже получили допобразование.

Всего в опросе приняли участие 2,1 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU