Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске перенесли на 25 июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:12:06+03:00

Воду будут отключать в северных микрорайонах

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В Ижевске с 25 июня по 7 июля отключат горячую воду в северных микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Ранее этап должен был начался 24 июня, но из-за праздничного дня, начало испытаний перенесли.

Так, горячей воды не будет в домах по адресам:

- 10 лет Октября 1, 3, 5, 7, 17, 17а, 19, 21, 23, 27;

- Пушкинская 286, 288, 290, 292, 294;

- Удмуртская 261, 263, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 267/1, 267/2, 267/3, 269, 269а, 271, 273, 275, 277, 285;

- Холмогорова 8, 10, 11б, 11в, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 43, 45, 59, 61, 63, 65, 65а, 65б, 67, 71, 73, 75, 83.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU