Благоустройство микрорайона Буммаш проверил глава Ижевска
Глава Ижевскаа Олег Бекмеметьев возобновил традиционные «прогулки по городу». На этот раз он посетил Индустриальный район и проверил благоустройство микрорайона Буммаш. Фотоотчет Олег Николаевич разместил на своей странице во «ВКонтакте».
Так, он отметил, что не все жители бережно относятся к новым пространствам, появившимся на карте города. Например, к обустроенному в прошлом году Рябиновому скверу.
Обратил внимание глава и на проблему освещения прогулочных участков детского сада №3.
- Проблематично в темноте узнавать своего ребенка на прогулке зимними вечерами, - отметил глава города. - Решили, что включим объект в проект «Безопасный детский сад», найдем возможность доделать освещение на территории учреждения.
Олег Николаевич также побывал на посадочной площадке трамвайной остановки «Школа 79».
- Владелец ларька, демонтированного за нарушение антиалкогольного законодательства, не выполнил до конца демонтаж своего объекта, - прокомментировал он. - С ним сейчас судимся. Вместе с тем дал поручение рассмотреть варианты благоустройства остановки с установкой навеса. Как вариант, силами нового предпринимателя, который будет заинтересован установить здесь новый торговый объект и работать в рамках закона.
Удручающее состояние тротуаров вдоль домов №№ 211, 213 и 215 также не мог не отметить Олег Бекмеметьев. Напомним, что в этом году Общественная палата города включила эти объекты в список на ремонт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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