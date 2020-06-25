2020-06-25T06:23:42+03:00
Общество

Благоустройство микрорайона Буммаш проверил глава Ижевска

Олег Бекмеметьев возобновил «прогулки по городу»
Анастасия Волкова
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ФОТО: Олег БекмеметьевФОТО: Олег Бекмеметьев
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Глава Ижевскаа Олег Бекмеметьев возобновил традиционные «прогулки по городу». На этот раз он посетил Индустриальный район и проверил благоустройство микрорайона Буммаш. Фотоотчет Олег Николаевич разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Так, он отметил, что не все жители бережно относятся к новым пространствам, появившимся на карте города. Например, к обустроенному в прошлом году Рябиновому скверу.

Обратил внимание глава и на проблему освещения прогулочных участков детского сада №3.

- Проблематично в темноте узнавать своего ребенка на прогулке зимними вечерами, - отметил глава города. - Решили, что включим объект в проект «Безопасный детский сад», найдем возможность доделать освещение на территории учреждения.

Олег Николаевич также побывал на посадочной площадке трамвайной остановки «Школа 79».

- Владелец ларька, демонтированного за нарушение антиалкогольного законодательства, не выполнил до конца демонтаж своего объекта, - прокомментировал он. - С ним сейчас судимся. Вместе с тем дал поручение рассмотреть варианты благоустройства остановки с установкой навеса. Как вариант, силами нового предпринимателя, который будет заинтересован установить здесь новый торговый объект и работать в рамках закона.

Удручающее состояние тротуаров вдоль домов №№ 211, 213 и 215 также не мог не отметить Олег Бекмеметьев. Напомним, что в этом году Общественная палата города включила эти объекты в список на ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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