Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:46:35+03:00

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В Удмуртии на 259 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 34-летний водитель машины «Шевроле» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате водитель и пассажиры – 24-летний и 29-летний молодые люди получили травмы, их отвезли в больницу, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что водитель был с признаками опьянения, а один пассажир был не пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП возбуждены административные материалы, ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU