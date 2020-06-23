2020-06-23T11:46:35+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 22 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 259 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- 34-летний водитель машины «Шевроле» вылетел в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В результате водитель и пассажиры – 24-летний и 29-летний молодые люди получили травмы, их отвезли в больницу, - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что водитель был с признаками опьянения, а один пассажир был не пристегнут ремнем безопасности. По факту ДТП возбуждены административные материалы, ведется расследование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

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- Депутаты Госсовета приняли законопроект о полном запрете продажи никотиновых смесей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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