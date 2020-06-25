Еще в одном городе Удмуртии официально сняли карантин

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:24:41+03:00

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В Можге (Удмуртия) официально сняли карантин, введенный месяц назад. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы и правительства республики.

Карантин в Можге был введен 23 мая из-за 12 подтвержденных зараженных. При этом данные жители не соблюдали режим самоизоляции и поздно обратились за медицинской помощью, поэтому в списке контактных лиц было 285 человек.

Напомним, из-за карантина в городе была запрещена работа ярмарок, рынков, объектов розничной торговли, были закрыты для прогулок парки и скверы, не работали учреждения дополнительного образования для детей.

На утро 25 июня в Можге подтвердилось 3 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 192 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU