Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 июня: 20 новых случаев заражения и 9 человек в тяжелом состоянии
В Удмуртии на 25 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Алнашского района, 1 жителя Вавожского района, - написал глава республики.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1334 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 26 из них закончились летальным исходом, 916 человек выздоровели.
На данный момент 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 58 средней степени тяжести и 325 человек в удовлетворительном состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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