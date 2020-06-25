2020-06-25T08:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 июня: 20 новых случаев заражения и 9 человек в тяжелом состоянии

За весь период выздоровели 916 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на 25 июня выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 3 жителей Можги, 2 жителей Алнашского района, 1 жителя Вавожского района, - написал глава республики.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1334 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 26 из них закончились летальным исходом, 916 человек выздоровели.

На данный момент 9 человек находятся в тяжелом состоянии, 58 средней степени тяжести и 325 человек в удовлетворительном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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