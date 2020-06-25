Сотрудники ДПС Удмуртии в погоне задержали пьяного водителя
В Удмуртии сотрудники ДПС по Малопургинскому району в погоне задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Водителю машины «Фольксваген» был подан сигнал об остановке, который он проигнорировал и попытался скрыться. Сотрудники начали преследование на служебной машине, нарушитель игнорировал требования остановиться и создавал аварийные ситуации, выезжая на «встречку». В итоге он был задержан в Малой Пурге, - говорится в сообщении.
Водителем оказался 29-летний местный житель. Прохождение медосвидетельствования показало состояние опьянения - 0,95 мг/л. В отношении нарушителя были составлены протоколы об административном правонарушении.
Всего за выходные сотрудники выявили 73 пьяных водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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