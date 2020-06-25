33-летнего ижевчанина обвиняют в распространении порнографии и развращении малолетней
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в распространении порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки.
- Установлено, что мужчина общался с девочкой в соцсетях на сексуальные темы в циничной форме, а также распространял порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела установлена личность злоумышленника, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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