33-летнего ижевчанина обвиняют в распространении порнографии и развращении малолетней

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:43:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в распространении порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней девочки.

- Установлено, что мужчина общался с девочкой в соцсетях на сексуальные темы в циничной форме, а также распространял порнографические материалы с изображениями несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела установлена личность злоумышленника, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Благоустройство микрорайона Буммаш проверил глава Ижевска. Какие недочеты он обнаружил.

- Реконструкцию трех сельских дорог проведут в Удмуртии.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 25 июня: 20 новых случаев заражения и 9 человек в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU