Спасатели Удмуртии помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры
24 июня спасателям Сарапула (Удмуртия) поступило сообщение о том, что женщина с трехлетним ребенком не может выйти из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба республики.
- Женщина заметила поломку, когда вечером две несовершеннолетних детей пришли после прогулки и она не смогла открыть дверь. Так как была уже почти ночь, а дети были в подъезде, она вызвала спасателей, - говорится в сообщении.
Приехав на место, спасатели с помощью специального оборудования открыли дверь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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