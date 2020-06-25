2020-06-25T15:32:26+03:00
Общество

Спасатели Удмуртии помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры

Оказалось, у входной двери сломался замок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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24 июня спасателям Сарапула (Удмуртия) поступило сообщение о том, что женщина с трехлетним ребенком не может выйти из квартиры. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательная служба республики.

- Женщина заметила поломку, когда вечером две несовершеннолетних детей пришли после прогулки и она не смогла открыть дверь. Так как была уже почти ночь, а дети были в подъезде, она вызвала спасателей, - говорится в сообщении.

Приехав на место, спасатели с помощью специального оборудования открыли дверь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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