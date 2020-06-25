2020-06-25T13:23:27+03:00
Происшествия

23 июня на дорогах Ижевска сбили четверых детей-велосипедистов

Все пешеходы получили травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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На дорогах Ижевска 23 июня водители сбили четверых детей-велосипедистов. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Так, 23-летний водитель машины «Фиат-Дукато» сбил 12-летнего велосипедиста. В тот же день на улице Воткинского шоссе 45-летний водитель машины «Киа» сбил 8-летнего велосипедиста. 35-летний водитель машины "Митсубиси" на нерегулируемом пешеходно переходе сбил 11-летнюю девочку. Еще один водитель 62 лет сбил 8-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП все пешеходы получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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