На два дня в Ижевске по улице Советская закроют движение

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:06:55+03:00

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В Ижевске с 26 по 28 июня будет закрыто движение по улице Советской на участке пересечения с улицей Орджоникидзе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- В этот период специалисты заменят под дорогой участок трубопроводов отопления и ГВС. Так, движения на участке не будет с 20:00 26 июня до 10:00 28 июня, - говорится в сообщении.

Обновленные теплосети обеспечат надежность поставки тепловых ресурсов в 4 жилых дома и 4 прочих здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU