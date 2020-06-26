2020-06-26T09:17:24+03:00
Спорт

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева защитила диплом на «пять»

Защита проходила в онлайн-формате
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/liza_tuktamishevaФото: vk.com/liza_tuktamisheva
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Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева с отличием защитила дипломную работу. Об этом сообщает Sports.ru (18+).

Спортсменка учится в НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья). Вуз находится в Санкт-Петербурге - том же городе, где и тренируется Елизавета Туктамышева. Она учится на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.

Защита диплома проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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