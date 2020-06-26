Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева защитила диплом на «пять»
Уроженка Удмуртии, фигуристка Елизавета Туктамышева с отличием защитила дипломную работу. Об этом сообщает Sports.ru (18+).
Спортсменка учится в НГУ имени П.Ф. Лесгафта (Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья). Вуз находится в Санкт-Петербурге - том же городе, где и тренируется Елизавета Туктамышева. Она учится на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.
Защита диплома проходила в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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