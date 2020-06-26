Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные?

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:23:28+03:00

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В предстоящие выходные вряд ли получится прогуляться по Ижевску, так как будет прохладно и дождливо. «Комсомолка» рассказывает традиционный прогноз погоды на ближайшие дни.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, в субботу, 27 июня ожидается кратковременные ливни, местами грозы, при грозах порывистый ветер. По данным сервиса Яндекс погода, температура днем составит +16…+19 градусов, ночью +12…+14 градусов.

В воскресенье, 28 июня, днем ожидается +15…+16 градусов, ночью +8…+10 градусов, весь день небольшой дождь.

Также по предварительному прогнозу, 30 июня ожидается самым прохладным днем следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU