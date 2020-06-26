Курсанты из Удмуртии приняли участие в Параде Победы на Красной площади

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:20:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Уроженцы города Удмуртии приняли участие участвовали в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня. Об этом рассказала газета «Можга. В кругу семьи». Все эти молодые люди – выпускники Можгинских школ прошлых лет.

Богдан Андреев, выпускник школы №1, прошел в парадном расчёте Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

Надежда Михайлова, классный руководитель Богдана, вспоминает об ученике с большой теплотой.

Фото: vk.com/happyvks

- Он такой покладистый парень, - говорит она. – Светлый мальчишка, такой добрый-добрый, всегда улыбается! И очень ответственный, целеустремленный. Отличником не был, но сделал все, чтобы получить хороший аттестат и поступить в военную академию. При желании он может достичь небывалых результатов. Когда я узнала, что он участвует в параде, я даже не удивилась. Честное слов, он достигнет больших успехов. Вся школа им гордится!

О другом выпускнике школы №1, Даниле Пантюхине, рассказала его мама Татьяна. Связаться с самим курсантом нам не удалось – по словам родных, из-за напряженного графика он даже домой звонит не чаще раза в неделю по выходным. Сейчас Данил учится в Военной Академии связи им. С.М. Буденного. 24 июня он участвовал в Параде Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В составе механизированной колонны он проехал на БТР.

Рассказывает о своем сыне и мама Данила Холстинина, выпускника Можгинской школы №9, который сейчас учится на третьем курсе в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга.- Это такая гордость – словами не передать! – говорит Татьяна Пантюхина. – Я восхищена своим сыном! Мы с первого класса его настраивали на такую карьеру. Он ходил на каратэ и танцы – сразу было видно, что будущий офицер! Сын сейчас на втором курсе, а третьекурсники из их академии участвовали в московском параде. Так что я думаю, на следующий год Данила в Москву возьмут, он один из лучших по строевой подготовке.

Фото: vk.com/happyvks

- Данил участвовал в параде на Красной площади, шел в составе коробки от академии, - говорит Наталья Холстинина. – Попасть на Парад Победы – большая часть. Выбирают только активистов. Данил в первого курса участвовал во всех соревнованиях, прилежно учился и стал одним из лучших. Мы все очень рады. Это большая гордость, тем более такая дата – 75 лет Великой Победы!

В апреле курсантов увезли на подготовку в Московскую область, но потом из-за пандемии репетиции остановили, а ребят на две недели отпустили в отпуск. Но все равно все очень ждали, что парад все-таки состоится.

Сам Данил о параде отзывается сдержанно, как и положено настоящему военному.

- Впечатления не описать, это можно только самому прочувствовать, - признается он. – Если кратко, то гордость и воодушевление. Хотя после всех тренировок, главное прохождение почти ничем не отличалось. Мы тренировались с средины марта через день, так что все движения были отточены до мелочей.

Кстати, в Параде Победы также участвовал друг детства и тезка Данила - Данил Горнев, выпускник Можгинской школы №10. Он прошел в коробке Военной академии связи имени С.М. Буденого.

Фото: vk.com/happyvks

Еще одним можгинцем, который прошел по Красной площади, стал Юрий Малолеткин, закончивший школу №9, он возглавил строй знаменосцев Общевойсковой Академии.

За участие в параде им всем выдали медали Фото: предоставлено семьей Пантюхиных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Оружейная столица страны»: на Первом канале вышел сюжет об Ижевске.

Останки участника Сталинградской битвы захоронили в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU