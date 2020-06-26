Теплоходы в Ижевске возобновляют свою работу

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:43:18+03:00

На прогулку по пруду можно будет отправиться уже 27 июня

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В Ижевске возобновляют работу теплоходов. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» во «ВКонтакте».

- С 27 до 29 июня на теплоходах можно будет прокатиться до остановки Соловьевские дачи. 30 июня – технический день, теплоходы работать не будут. У всех пассажиров перед посадкой будут проверять температуру, жители должны обязательно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию, - говорится в сообщении.

Так, теплоход будет ходить по расписанию: 09:00 (отправление) – 11:00 (прибытие), 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00, 18:00 – 20:00, 21:00 – 23:00. Время на остановке – 15-20 минут.

Что касается стоимости билета, то на регулярный рейс в одну сторону он будет стоить 130 рублей, для детей от 7 до 14 лет – 65 рублей, до 7 лет бесплатно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 609-173.

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ИСТОЧНИК KP.RU