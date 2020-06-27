Улицу Милиционную в Ижевске предложили переименовать в честь бывшего директора мотозавода Игоря Стыценко

27 Июнь 2020 2020-06-27T12:58:53+03:00

Общественники выдвинули встречное предложение – дать это название одной из новых улиц

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Одну из старейших улиц Ижевска - улицу Милиционную - предложили переименовать. С такой инициативой в Администрацию города обратился председатель Первомайской районной организации Удмуртии Всероссийского общества инвалидов. Он предложил назвать улицу в честь Игоря Стыценко, который с 1965 по 1990 год занимал должность директора Ижевского мотозавода.

Именно под руководством Игоря Сергеевича мотозавод стал одним из флагманов промышленности Ижевска и всей Удмуртской республики. При его участии был реализован проект по производству систем управления для космических кораблей «Буран».

Алексей Ткаченко, председатель Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды

Современное название улицы, по свидетельству краеведов, не имеет отношения к милиции, оно было дано в честь «Милиционной армии». Этот проект Льва Троцкого так и не был воплощен в жизнь, однако остался частью истории дореволюционного Ижевска и основных событий революции.

- Таким образом улица является своеобразным памятником истории Ижевска, а Общественная палата Ижевска стоит на защите исторического наследия города, - резюмировал Алексей Ткаченко, председатель Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды.

Кроме того, переименование улицы затронет юридические лица, которые зарегистрированы по улице. Это более 20 организаций различных форм собственности государственных и муниципальных, коммерческих, НКО и социальных учреждений, в том числе театр и детский сад. Если улицу переименуют, все они столкнутся с большими ресурсными и финансовыми затратами, связанными с изменением уставных документов и лицензий.

- Основываясь на этом, Общественная палата не может полностью удовлетворить предложение заявителя, но обращается в Администрацию города Ижевска с просьбой внесения улицы им. Стыценко И.С. в первоочередной список наименования вновь образуемых улиц в городе Ижевске, или присвоении им. Стыценко И.С. общественным пространствам вблизи АО «Аксион холдинг», - отметил Алексей Ткаченко.

Председатель Общественной палаты Ижевска Анастасия Власова и глава города Олег Бекмеметьев

Также одну из новых Улиц Ижевска предлагается назвать в честь Фрола Козлова, который являлся талантливым государственным деятелем СССР. Инициатива принадлежит члену союза журналистов России Рудольфу Минину. Данное предложение Общественная палата города Ижевска поддержала и приняла решение передать инициативу в городскую администрацию.

- В годы Великой Отечественной войны Фрол Романович в должности второго секретаря горкома партии лично курировал переход промышленности на военный лад. Учитывая, что в текущем году вся страна отмечает 75-летие Победы, считаем важным, назвать именем Ф.Р. Козлова улицу, до конца 2020 года в рамках юбилейных мероприятий, - подчеркнул Алексей Ткаченко.

Таким образом, в городе в ближайшее время могут появиться две улицы либо два сквера, носящие имена выдающихся ижевчан, внесших неоценимый вклад в развитие республики и ее столицы.

Улицу Милиционную в Ижевске предложили переименовать в честь бывшего директора мотозавода Игоря Стыценко. Общественники выдвинули встречное предложение – дать это название одной из новых улиц

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ИСТОЧНИК KP.RU