27 Июнь 2020 2020-06-27T16:49:01+03:00

«Желаю нам удачи»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова поздравила школьников с выпускным Фото: instagram.com/azagitova

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Алина Загитова поздравила с выпускным школьников-участников конкурса «Большая перемена». Видео с поздравлением появилось в сообществе проекта.

- В этом году, как и многие из вас, я заканчиваю школу. Сегодня у нас с вами самый необычный выпускной. Впереди еще сдача ЕГЭ, поэтому всем нам желаю хорошо сдать экзамены. Желаю нам удачи, - обратилась к ним олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Напомним, что недавно фигуристка попала в рейтинг Форбс 40 самых успешных звезд моложе 40 лет. Она оказалась на 31 месте.

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Теперь можно: Алина Загитова получила водительское удостоверение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/787434" frameborder="0"></iframe> Поздравление олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой.Источник видео: https://vk.com/bpcontest

ИСТОЧНИК KP.RU