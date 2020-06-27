27 Июнь 2020 2020-06-27T17:02:06+03:00

Общественники Ижевска не поддержали идею перенести пушку с улицы Ленина в сквер Победы

Это нарушило бы концепцию сразу двух объектов культурного значения

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Возможность переноса двух военных памятников рассмотрели в Ижевске на заседании Общественной палаты города.

Вопрос о переносе двух памятников обсудили на заседании Общественной палаты Ижевска 26 июня. Фото: Сергей Суворов

Напомним, жительница города предложила собрать в сквере Победы возле Монумента боевой и трудовой славы парк боевой техники, перенеся туда два орудия, установленных в городе. Это орудие времен Великой Отечественной войны, размещенное в сквере на улице Ленина - памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии, - а также танк ИС-3 (БТР), находящийся в парке Кирова.

Предварительно этот вопрос рассмотрела Комиссия по развитию культурно-образовательной городской среды. По итогам обсуждения в инициативе было рекомендовано отказать.

Алексей Ткаченко, председатель Комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды

- Монумент боевой и трудовой славы является частью сквера Победы, располагается в центральной части города Ижевска вблизи главных административных зданий республики и зданием Арсенала – объектом культурно-исторического наследия федерального значения, - говорит председатель комиссии Алексей Ткаченко. - Сама территория имеет сложившийся ландшафт, зонирование, привычный сценарий посещения горожанами. Любые вмешательства в данную территорию требуют пристального внимания, и архитектурной проработки, дабы не нарушить индивидуальность и уклад территории. Размещение сразу двух крупных объектов в сквере вызывает большие сомнения.

Кроме того, перемещение памятников привело бы к необходимости заново благоустраивать места, где они располагались раньше, которые также имеют свою концепцию. Так, памятник в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона является центром парковой зоны и значимым объектом Первомайского района Ижевска.

По итогам обсуждения в инициативе было рекомендовано отказать Фото: Сергей Суворов

- В своем решении Общественная палата также учитывает мнение ветеранов комсомола Удмуртии, которые в 1968 году стали инициаторами создания памятника и даже организовали сбор средств на его установку. Ветераны комсомола высказались категорически против переноса памятника, - отметил Алексей Ткаченко.

Фото: Сергей Суворов

Таким образом, учитывая историческое и культурное значение, оба памятника останутся на прежних местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU