Ижевск вошел в топ-10 городов, в которых больше всего любят Гарри Поттера
Ижевск вошел в число городов, в которых больше всего любят книги о Гарри Поттере. Так, аналитики «Авито» провели исследование, в котором изучили запросы пользователей. Они выявили 10 городов России, в которых пользователи чаще всего ищут книги про юного волшебника. Помимо Ижевска в список вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Тольятти, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Москва. Возглавил топ-10 Екатеринбург, сообщает Коммерсант.
Отметим, что исследование проводилось к круглой дате – 26 июня 1997 года английское издательство выпустило первый тираж книги о Гарри Поттере и его волшебном мире, а в России «Гарри Поттер и философский камень» (6+) вышел 20 лет назад - в 2000 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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