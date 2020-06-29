2020-06-29T07:25:37+03:00
Общество

Молодежный парламент Удмуртии предложил ограничить в регионе продажу одноразовой пластиковой посуды и пакетов

Предложение прозвучало ради улучшения экологической обстановки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Представители молодежного парламента Удмуртии вышли с предложением ограничить продажу полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды. Об этом сообщает пресс-служба госсовета республики.

- Инициатива направлена и на воспитание культуры потребления, пояснил Самир Джабраилов. Как следствие, низкая цена и доступность пластика, используемого для одноразового потребления, приводит к замусориванию территорий населённых пунктов, лесов и лесопарковых зон, прибрежных линий, - отметил председатель комитета Молодёжного парламента Удмуртии по молодёжному парламентаризму, государственному строительству и местному самоуправлению Самир Джабраилов.

Альтернативой может стать использование тканевых многоразовых сумок, одноразовой посуды, изготовленных из экологически-безопасных материалов, в том числе – крахмала, биоразлагаемого пластика или переработанной бумаги.

Изменения предлагается ввести с 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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