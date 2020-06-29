Двое рыбаков чуть не утонули на Каме в Удмуртии

29 Июнь 2020 2020-06-29T06:47:02+03:00

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27 июня в Удмуртии спасатели помогли двум рыбакам вернуться на берег. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

- Двое рыбаков отправились на противоположный берег реки рыбачить на надувной лодке, которую порезали о ракушечник, вернуться самостоятельно не смогли, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели помогли рыбакам вернуться на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU