Двое рыбаков чуть не утонули на Каме в Удмуртии
27 июня в Удмуртии спасатели помогли двум рыбакам вернуться на берег. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.
- Двое рыбаков отправились на противоположный берег реки рыбачить на надувной лодке, которую порезали о ракушечник, вернуться самостоятельно не смогли, - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели помогли рыбакам вернуться на берег.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Александр Бречалов поделился рецептом оладушек.
- Коронавирус в Ижевске, новости на 27 и 28 июня 2020.
- «Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»