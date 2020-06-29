Улицу Клубную отремонтируют в Ижевске

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:12:30+03:00

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В Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) отремонтируют улицу Клубную протяженностью 21,5 км. Об этом сообщается в группе «АО «Удмуртавтодор» «ВКонтакте».

Как отмечается в сообщении, улица разбита на несколько ремонтных участков. Часть из них будет отремонтирована по схеме: фрезерование изношенных слоев, укладка новой двухслойной дорожной одежды. Километровый участок запланирован к ремонту по капитальной схеме: демонтаж старого дорожного конструктива, после чего дорожниками будут заново уложены подстилающий слой из ПГС и основание из гранитного щебня.

Также на участке отремонтируют 39 колодцев, 22 дождеприемника, заменят бордюры и обновят пешеходные тротуары.

Отметим, что роботы ведутся по одной полосе при сохранении движении транспорта по реверсивной схеме. Водителей просят заранее планировать свои маршруты, по возможности избегать ремонтных участков, а также соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU