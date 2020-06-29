Звание «Города трудовой славы», аллея памяти, спортплощадки: за что еще жители Удмуртии смогут проголосовать 1 июля?

1 июля состоится всероссийское голосование о поправках в Конституцию России. Но жителей Удмуртии будут ждать на участках и другие бюллетени. Рассказываем, по каким еще вопросам нам предстоит принять решение?

ИЖЕВСК - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Для жителей Ижевска предстоящее голосование будет важным вдвойне, так как горожане смогут отдать свой голос за то, чтобы родной город наградили званием Города трудовой доблести. Такое звание может получить только город, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны и смогли обеспечить бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях.

- Ижевск изначально создавался, как оборонный город. Начиная с 1760 года, наш город обеспечивал страну всем необходимым для обороны. Великая Отечественная война стала особым периодом. В Ижевск с западных регионов страны были эвакуированы около 50 предприятий, у нас был налажен полный цикл производства, начиная с научно-технических разработок и заканчивая сборкой оружия. Его мы делали столько, чтобы снабжать ежедневно мотострелковую дивизию или эскадрон самолетов, каждый день с железнодорожных путей Ижевска на фронт уходил состав. Я уверен, что наш город достоин звания «Город трудовой доблести», и я верю, что ижевчане поддержат эту инициативу, - прокомментировал Владимир Ярыгин, оружейник, заслуженный конструктор России, почетный гражданин Ижевска.

Проголосовать о присвоении Ижевску статуса «Город трудовой доблести» горожане смогут на своих участках с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 параллельно с голосованием о поправках в Конституцию России. Узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России.

Кроме того, проголосовать можно из дома. Никаких заявлений и справок для этого не нужно, достаточно сообщить об этом избирательной комиссии на своем участке или оставить обращение через портал Госуслуг. Сделать это можно в любой день с 25 июня по 17.00 1 июля.

Также с 25 по 30 июня в Ижевске работают выездные избирательные участки для голосования. Они размещаются во дворах многоквартирных жилых домов. График выездного голосования размещен на сайте городской администрации.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1 июля особое голосование пройдет и в районах Удмуртии. Жителям предлагают поддержать те муниципальные проекты, которые они считают наиболее важными и необходимыми. Так, например, в Увинском районе предложат выбрать проект благоустройства, который может быть выполнен уже в ближайшее время.

- В этом году мы решили распределить средства, которые выделяются Увинскому району на благоустройство, между самыми востребованными проектами. В каждом муниципальном поселении свой проект. Например, в Чистостемском и Каркалайском поселениях это благоустройство спортплощадки, в Кулябинском – ремонт дороги, в Булайском – благоустройство кладбища. 1 июля мы предлагаем жителям прийти на голосование и решить, поддерживают ли они проект своего муниципального поселения или нет, - рассказывает глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

В лидеры попадут проекты, которые соберут больше всего подписей жителей в свою поддержку. Именно они получат средства на реализацию.

- Для нас такое голосование – возможность определить востребованность предлагаемых к благоустройству проектов, а для самих жителей – сделать краше свое поселение, - прокомментировал Владимир Головин.

РЕШИТЬ СУДЬБУ АЛЛЕИ ПАМЯТИ

Жители Игринского района также смогут 1 июля выбрать самые важные на их взгляд инициативы. В поселке Игра, например, к голосованию предложен проект «Аллеи памяти», в разработке которого помогает Совет ветеранов района.

- Наш Совет ветеранов придумал проект «Сохраним историю вместе», на реализацию которого мы получили президентский грант. В рамках проекта мы готовим электронную книгу памяти, в которой расскажем о жителях Игринского района – участниках Великой Отечественной войны, тех, кто вернулся, кто пропал без вести или кто остался на полях сражений, - рассказывает Нина Поздеева, председатель Совета ветеранов Игринского района.

На основании данных, собранных Советом ветеранов, поселковая администрация предложила организовать мемориал «Аллея памяти», чтобы увековечить на стеле имена земляков – участников войны.

- Считаю, что проект такой аллеи – очень важный. Это наша живая память. И символично, если решение по проекту будет принято в такой знаменательный год, год 75-летия войны, - продолжает Нина Поздеева. – Считаю идею такого голосования очень правильной, она поможет жителям отдать свой голос за действительно важные и нужные инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Бекмеметьев: «Я считаю, что Ижевск заслуживает звания Города трудовой доблести»

Жителей Удмуртии призывают 1 июля проголосовать в поддержку Ижевска

«Проявить гражданскую позицию нужно обязательно»: Глава Удмуртии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

5 фактов о том, как в Ижевске пройдет голосование о поправках в Конституцию России