2020-06-29T10:35:02+03:00
Политика

Звание «Города трудовой славы», аллея памяти, спортплощадки: за что еще жители Удмуртии смогут проголосовать 1 июля?

Рассказываем, какие еще проекты и инициативы нуждаются в рассмотрении
Евгения ИВАНОВА
Поделиться:
Если вы уже проголосовали по вопросу присвоения Ижевску звания города трудовой доблести на сайте администрации, то вы можете отдать свой голос повторно уже на участкеЕсли вы уже проголосовали по вопросу присвоения Ижевску звания города трудовой доблести на сайте администрации, то вы можете отдать свой голос повторно уже на участкеФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

1 июля состоится всероссийское голосование о поправках в Конституцию России. Но жителей Удмуртии будут ждать на участках и другие бюллетени. Рассказываем, по каким еще вопросам нам предстоит принять решение?

ИЖЕВСК - ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

. Фото: Архив «КП» в Ижевске

.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Для жителей Ижевска предстоящее голосование будет важным вдвойне, так как горожане смогут отдать свой голос за то, чтобы родной город наградили званием Города трудовой доблести. Такое звание может получить только город, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны и смогли обеспечить бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских промышленных предприятиях.

. Фото: Архив «КП» в Ижевске

.Фото: Архив «КП» в Ижевске

- Ижевск изначально создавался, как оборонный город. Начиная с 1760 года, наш город обеспечивал страну всем необходимым для обороны. Великая Отечественная война стала особым периодом. В Ижевск с западных регионов страны были эвакуированы около 50 предприятий, у нас был налажен полный цикл производства, начиная с научно-технических разработок и заканчивая сборкой оружия. Его мы делали столько, чтобы снабжать ежедневно мотострелковую дивизию или эскадрон самолетов, каждый день с железнодорожных путей Ижевска на фронт уходил состав. Я уверен, что наш город достоин звания «Город трудовой доблести», и я верю, что ижевчане поддержат эту инициативу, - прокомментировал Владимир Ярыгин, оружейник, заслуженный конструктор России, почетный гражданин Ижевска.

. Фото: Архив «КП» в Ижевске

.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Проголосовать о присвоении Ижевску статуса «Город трудовой доблести» горожане смогут на своих участках с 25 июня по 1 июля с 08.00 до 20.00 параллельно с голосованием о поправках в Конституцию России. Узнать свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России.

Кроме того, проголосовать можно из дома. Никаких заявлений и справок для этого не нужно, достаточно сообщить об этом избирательной комиссии на своем участке или оставить обращение через портал Госуслуг. Сделать это можно в любой день с 25 июня по 17.00 1 июля.

. Фото: Архив «КП» в Ижевске

.Фото: Архив «КП» в Ижевске

Также с 25 по 30 июня в Ижевске работают выездные избирательные участки для голосования. Они размещаются во дворах многоквартирных жилых домов. График выездного голосования размещен на сайте городской администрации.

ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

1 июля особое голосование пройдет и в районах Удмуртии. Жителям предлагают поддержать те муниципальные проекты, которые они считают наиболее важными и необходимыми. Так, например, в Увинском районе предложат выбрать проект благоустройства, который может быть выполнен уже в ближайшее время.

- В этом году мы решили распределить средства, которые выделяются Увинскому району на благоустройство, между самыми востребованными проектами. В каждом муниципальном поселении свой проект. Например, в Чистостемском и Каркалайском поселениях это благоустройство спортплощадки, в Кулябинском – ремонт дороги, в Булайском – благоустройство кладбища. 1 июля мы предлагаем жителям прийти на голосование и решить, поддерживают ли они проект своего муниципального поселения или нет, - рассказывает глава Увинского района Удмуртии Владимир Головин.

В лидеры попадут проекты, которые соберут больше всего подписей жителей в свою поддержку. Именно они получат средства на реализацию.

- Для нас такое голосование – возможность определить востребованность предлагаемых к благоустройству проектов, а для самих жителей – сделать краше свое поселение, - прокомментировал Владимир Головин.

РЕШИТЬ СУДЬБУ АЛЛЕИ ПАМЯТИ

Жители Игринского района также смогут 1 июля выбрать самые важные на их взгляд инициативы. В поселке Игра, например, к голосованию предложен проект «Аллеи памяти», в разработке которого помогает Совет ветеранов района.

- Наш Совет ветеранов придумал проект «Сохраним историю вместе», на реализацию которого мы получили президентский грант. В рамках проекта мы готовим электронную книгу памяти, в которой расскажем о жителях Игринского района – участниках Великой Отечественной войны, тех, кто вернулся, кто пропал без вести или кто остался на полях сражений, - рассказывает Нина Поздеева, председатель Совета ветеранов Игринского района.

На основании данных, собранных Советом ветеранов, поселковая администрация предложила организовать мемориал «Аллея памяти», чтобы увековечить на стеле имена земляков – участников войны.

- Считаю, что проект такой аллеи – очень важный. Это наша живая память. И символично, если решение по проекту будет принято в такой знаменательный год, год 75-летия войны, - продолжает Нина Поздеева. – Считаю идею такого голосования очень правильной, она поможет жителям отдать свой голос за действительно важные и нужные инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Олег Бекмеметьев: «Я считаю, что Ижевск заслуживает звания Города трудовой доблести»

Жителей Удмуртии призывают 1 июля проголосовать в поддержку Ижевска

«Проявить гражданскую позицию нужно обязательно»: Глава Удмуртии принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России

5 фактов о том, как в Ижевске пройдет голосование о поправках в Конституцию России

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и певица Илона Броневицкая подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей
Об этом глава Центризбиркома заявила в пресс-центре "Комсомольской правды", где совместно с ВГТРК работает Горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию [эксклюзив kp.ru]
Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно
Советник президента России и глава Совета при президенте по правам человека оценил то, как работают наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию
Новости 24
Фото: новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска
Улицу Клубная отремонтируют в Ижевске
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
8-летний мальчик в Ижевске получил травмы в результате ДТП
Ижевчанина осудили за убийство сына
Ущерб более 55 млн рублей: в одном из районов Удмуртии прошел крупный град
Движение на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске восстановят к вечеру
В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 29 июня: 20 новых случаев заражения и 7 человек в тяжелом состоянии
Молодежный парламент Удмуртии предложил ограничить в регионе продажу одноразовой пластиковой посуды и пакетов
Более 2 тысяч медиков в Удмуртии получили стимулирующие выплаты
Двое рыбаков чуть не утонули на Каме в Удмуртии
Рита Керн из Удмуртии с восьмым размером груди называла Путина «божественным»
Машина укатилась с парковки в Ижевске
«Тебя там совсем не кормят?»: худая фигуристка Алина Загитова поразила фанатов
«Пора жарить»: глава Удмуртии поделился рецептом оладушек
Жителям сгоревшего дома в Удмуртии, где погибли 3 человека, помогут приобрести новое жилье
Штрафы за выгул собак в неположенном месте введены в Удмуртии
Иван Черезов из Удмуртии может стать членом правления Союза биатлонистов России
Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ