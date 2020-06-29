Фото: новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:13:58+03:00

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В Ижевске завершился фестиваль стрит-арта «Подарок городу», который длился от Дня города до Дня молодежи. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, за несколько недель художники преобразили фасады 6 зданий.

Новые граффити можно увидеть:

- Клуб «Сириус», ул. Кооперативная, 5;

- Мультимедийная студия «Горький», ул. Горького, 162;

Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов

- Молодежный центр «Точка», ул. Баранова, 66;

Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов

Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов

- Клуб «Чердак», ул. Камбарская, 29;

Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов

- Центр спортивной подготовки, ул. Базисная, 17;

- Здание ЦТП на ул. 40 лет Победы.

Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов

- Ребята-художники, вы крутые! Вас и всю молодёжь Ижевска - с праздником! Каждому из 260 тысяч молодых людей, живущих в Ижевске, желаю последовать этому примеру: делать наш город позитивнее, лучше, интереснее, - подытожил Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU