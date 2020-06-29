Фото: новые граффити появились на 6 зданиях Ижевска
В Ижевске завершился фестиваль стрит-арта «Подарок городу», который длился от Дня города до Дня молодежи. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев, за несколько недель художники преобразили фасады 6 зданий.
Новые граффити можно увидеть:
- Клуб «Сириус», ул. Кооперативная, 5;
- Мультимедийная студия «Горький», ул. Горького, 162;
Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов
- Молодежный центр «Точка», ул. Баранова, 66;
Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов
Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов
- Клуб «Чердак», ул. Камбарская, 29;
Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов
- Центр спортивной подготовки, ул. Базисная, 17;
- Здание ЦТП на ул. 40 лет Победы.
Фото: Руслан Хисамутдинов, Антон Обухов
- Ребята-художники, вы крутые! Вас и всю молодёжь Ижевска - с праздником! Каждому из 260 тысяч молодых людей, живущих в Ижевске, желаю последовать этому примеру: делать наш город позитивнее, лучше, интереснее, - подытожил Бекмеметьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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