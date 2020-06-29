2020-06-29T15:03:40+03:00
Происшествия

Почти 400 000 рублей похитили у ижевчанки после установки интернет-приложения

Возбуждено уголовное дело
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка после того как с ее карты украли 390 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Как рассказывают в ведомстве, на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения указанных действий мужчина попросил ижевчанку произвести ряд операций, в том числе установить мобильное приложение в телефон.

- После того как ижевчанка выполнила данные операции, с ее банковского счета было похищено 175 000 рублей. Кроме того, от ее имени злоумышленники оформили кредит на сумму 215 000 рублей, - говорится в сообщении.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере». Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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