Почти 400 000 рублей похитили у ижевчанки после установки интернет-приложения
В Ижевске в полицию обратилась 62-летняя пенсионерка после того как с ее карты украли 390 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Как рассказывают в ведомстве, на мобильный телефон женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для предотвращения указанных действий мужчина попросил ижевчанку произвести ряд операций, в том числе установить мобильное приложение в телефон.
- После того как ижевчанка выполнила данные операции, с ее банковского счета было похищено 175 000 рублей. Кроме того, от ее имени злоумышленники оформили кредит на сумму 215 000 рублей, - говорится в сообщении.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере». Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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