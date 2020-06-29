Ущерб более 55 млн рублей: в одном из районов Удмуртии прошел крупный град
27 июня, в субботу, в Алнашском районе Удмуртии прошел сильный град размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а позже о потерях написал глава района Алексей Семенов.
Фото: Алексей Семенов
- Пострадали личные подсобные хозяйства жителей д. Дроздовка, Нижнее и Верхнее Котнырево, с. Нижнее Асаново, с. Асановский совхоз-техникум. Сломаны теплицы, разбиты окна, попорчен личный автотранспорт, у многих погиб весь урожай, - написал глава района.
Фото: Алексей Семенов
Также пострадали посевы сельхозорганизаций, потери превысили 55 млн рублей.
Фото: Алексей Семенов
Какая погода ждет жителей региона на неделе, можно посмотреть на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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