Ущерб более 55 млн рублей: в одном из районов Удмуртии прошел крупный град

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:40:16+03:00

Изменить размер текста: A A

27 июня, в субботу, в Алнашском районе Удмуртии прошел сильный град размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, а позже о потерях написал глава района Алексей Семенов.

Фото: Алексей Семенов

- Пострадали личные подсобные хозяйства жителей д. Дроздовка, Нижнее и Верхнее Котнырево, с. Нижнее Асаново, с. Асановский совхоз-техникум. Сломаны теплицы, разбиты окна, попорчен личный автотранспорт, у многих погиб весь урожай, - написал глава района.

Фото: Алексей Семенов

Также пострадали посевы сельхозорганизаций, потери превысили 55 млн рублей.

Фото: Алексей Семенов

Какая погода ждет жителей региона на неделе, можно посмотреть на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В выходные в Удмуртии из-за грозы произошло три пожара.

- Молодежный парламент Удмуртии предложил ограничить в регионе продажу одноразовой пластиковой посуды и пакетов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU