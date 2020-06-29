В одном из районов Ижевска может появиться памятная стела «Город трудовой доблести»

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:17:55+03:00

Ее установят в случае, если наш город получит такое звание

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В Ижевске могут установить памятную стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в своих соцсетях. Напомним, что сейчас идет голосование за присвоение такого почетного звания нашему городу.

- Благодарю всех, кто уже поддержал инициативу присвоения Ижевску почетного звания «Город трудовой доблести» и уже подтвердил это в ходе голосования, - написал Бекмеметьев. - Хочу объявить, что местом установки стелы «Город трудовой доблести» станет район Ижевска, который активнее других поддержал эту инициативу.

По словам главы города, пока в лидерах с небольшим отрывом Октябрьский район.

Где и когда голосовать?

Избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля включительно, ежедневно с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно по ссылке. Для голосования необходим паспорт.

С 25 по 30 июня в Ижевске также организованы выездные избирательные участки – передвижные палатки, которые устанавливаются во дворах многоквартирных домов. График их перемещения можно посмотреть на сайте города.

Проголосовать можно и на дому – в случае, если у вас нет возможности прийти на избирательный участок. Для этого нужно написать заявление или обратиться устно в соответствующую участковую комиссию до 17:00 1 июля. Заявление может подать сам участник голосования, его родственник или представитель социальных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU