Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры
Со 2 июля в Удмуртии разрешат работать детским образовательным центрам. Об этом в прямом эфире сообщил глава региона Александр Бречалов 29 июня.
- Мы хотели открыть их 12 июля, но, пообщавшись с предпринимателями, видя, что детям сложно соблюдать социальную дистанцию, нами было принято решение, что организации дополнительного образования детей могут работать уже с четверга. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и предписаний Роспотребнадзора, - рассказал Александр Владимирович.
Напомним, что сегодня в республике зарегистрировано 1420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (подробнее).
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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