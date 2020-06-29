Со 2 июля в Удмуртии заработают детские образовательные центры

29 Июнь 2020 2020-06-29T19:19:48+03:00

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Со 2 июля в Удмуртии разрешат работать детским образовательным центрам. Об этом в прямом эфире сообщил глава региона Александр Бречалов 29 июня.

- Мы хотели открыть их 12 июля, но, пообщавшись с предпринимателями, видя, что детям сложно соблюдать социальную дистанцию, нами было принято решение, что организации дополнительного образования детей могут работать уже с четверга. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и предписаний Роспотребнадзора, - рассказал Александр Владимирович.

Напомним, что сегодня в республике зарегистрировано 1420 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции (подробнее).

Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня .

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ИСТОЧНИК KP.RU