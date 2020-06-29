В июле в Удмуртии начнут работать санатории и детские лагеря
В Удмуртии с 1 июля возобновляют работу санатории, которые имеют медлицензию. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
с 29 июня начнут работать театры и иные культурно-досуговые государственные и муниципальные учреждения Удмуртии.
А с 12 июля начнут работать детские загородные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, за исключением осуществляющих деятельность в палаточных лагерях. Учреждения будут работать при выполнении условий Роспотребнадзора.
Напомним, перед снятием ограничений в Ижевске дополнительно обработали подъезды и остановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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