Власти Удмуртии выделят 15 млн рублей на покупку жилья игринским погорельцам

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:29:44+03:00

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Власти Удмуртии выделят 15 миллионов рублей на покупку жилья игринским погорельцам. Об этом сообщается на официальной странице Правительства региона во «ВКонтакте».

- До 14 августа им необходимо написать заявление в администрацию района на выдачу свидетельства, затем найти подходящее жилое помещение, зарегистрировать договор купли-продажи и принести его до 20 ноября текущего года в администрацию для оплаты,— говорится в сообщении.

Напомним, 8 марта в пожаре пострадали 12 человек. Трое из них погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU