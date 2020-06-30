Власти Удмуртии выделят 15 млн рублей на покупку жилья игринским погорельцам
Власти Удмуртии выделят 15 миллионов рублей на покупку жилья игринским погорельцам. Об этом сообщается на официальной странице Правительства региона во «ВКонтакте».
- До 14 августа им необходимо написать заявление в администрацию района на выдачу свидетельства, затем найти подходящее жилое помещение, зарегистрировать договор купли-продажи и принести его до 20 ноября текущего года в администрацию для оплаты,— говорится в сообщении.
Напомним, 8 марта в пожаре пострадали 12 человек. Трое из них погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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