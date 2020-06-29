Площадки для выгула собак и общие требования к ларькам: какие правила благоустройства введут в Ижевске?

23 июня депутаты Гордумы Ижевска рассмотрели предложения о внесении новых правил благоустройства. Что в итоге из них приняли и когда они вступят в силу, разбиралась «Комсомолка».

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СОБАК УТВЕРДИЛИ

В новых правилах благоустройства установили правила для размещения площадок для выгула собак. Так, планируется завершить пилотный проект по строительству такой площадки в Ленинском районе. Еще одна площадка должна будет появиться в парке Тишино, в Устиновском районе.

- Они должны быть расположены на расстоянии не менее 40 метров от зданий и границ территории медицинских учреждений, а также детских, спортивных площадок, площадок отдыха. Такая новая норма внесена в правила благоустройства, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Новые правила отрегулировали расположение площадок для выгула собак и размещения мусораФото: Архив КП

НОРМЫ ДЛЯ ЛАРЬКОВ

Новые правила устанавливают требования, касательно внешнего вида ларьков. Так, их высота должна быть не более 3,3 метров, вход должен быть комфортным для инвалидов, обязательно должен быть козырек. При этом цвет торгового павильона должен соответствовать «цветовому решению улицы». При этом если ларек установлен на остановке, в случае его демонтажа должна быть возможность сохранить саму остановку. Об этом также рассказал глава города.

- Их сносят из-за того, что там проходит запрещенная деятельность, например, торгуют контрафактным алкоголем в запрещенное время. Но, к сожалению, сносили и остановку. Теперь будет возможность при сносе ларька не убирать остановку, - отметил он.

БОРЬБА С РЕКЛАМНЫМИ ВЫВЕСКАМИ

Затронут новые правила и рекламные вывески. Так, конструкции, которые не соответствуют дизайн-коду, будут демонтировать. Работы будут вестись за счет городского бюджета, однако все затраты потом «выставят» предпринимателю, который нарушил правила.

Новые правила предусматривают меры борьбы с рекламой на столбах и заборахФото: Анастасия Захарова

Нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года, однако выявлять конструкции, которые не соответствуют коду, начнут уже этой осенью.

- В новой редакции документа расширен перечень мест, где запрещено самовольное размещение рекламных объявлений. Это еще один бич нашего города. К сожалению, мы видим, как на столбах и заборах появляются объявления. Потом они ветшают и портят внешний вид нашего города. Запрет будет одним из шагов к тому, чтобы сделать наш город красивее и чище, - прокомментировал глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире в своих соцсетях «Кофе с мэром».

А ЧТО НА СЧЕТ ЛОШАДЕЙ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА?

Изначально предполагалось, что по новым правилам благоустройства нельзя будет кататься на лошадях, пони, верблюдах и других вьючных животных на Центральной площади Ижевска и в скверах. Однако рассмотрение этой поправки решили отложить. Об этом сообщили в администрации города. Тем не менее катание на лошадях на Центральной площади запрещено уже сейчас.

Об этом ранее в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» говорил директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

– Никаких картингов, велосипедов, лошадей, верблюдов, машинок. Давайте жить современными этапами развития. Давайте не допускать ненужных сервисов в центре города, - заявил он.

КСТАТИ!

Полностью ознакомиться со всеми правилами благоустройства города можно на сайте izh.ru. Их утвердили решением городской думы в 2012 году и ежегодно дополняют. Они устанавливают правила по содержанию зданий, сооружений, земельных участков, на которых они расположены, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения.

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