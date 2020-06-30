Уроженец Удмуртии Иван Черезов может войти в состав правления Союза биатлонистов России
Спортсмен из Удмуртии, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр в эстафетных гонках Иван Черезов может войти в состав правления Союза биатлонистов России (СБР). Он вошел в предварительный список кандидатов, сообщается на официальном сайте СБР.
Окончательное решение примут 11 июля 2020 года. Членов правления СБР выберут путем голосования на Внеочередной Конференции Союза. Кроме Черезова, в список кандидатов вошли еще 16 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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