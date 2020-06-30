Работы по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования возобновят в Удмуртии
С 29 июня в Удмуртии восстановят работы по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов во время прямого эфира.
Александр Владимирович анонсировал и снятие других ограничительных мер. Так, со 2 июля открываются детские образовательные центры (подробнее), с 1 июля возобновляют работу санатории, которые имеют медлицензию (подробнее). Также с 12 июля начнут работать детские загородные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. (подробнее).
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня .
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Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о жизни региона после 29 июня
ИСТОЧНИК KP.RU
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